Дегтярёв: летом клубы РПЛ потратили на покупку легионеров более 13 млрд рублей

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что летом клубы Мир Российской Премьер-Лиги потратили на покупку иностранных футболистов более 13 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных городов страны.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска», — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».

Ранее министр неоднократно заявлял о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. Он планирует осуществить данную идею в ближайшие годы.