Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дегтярёв: летом клубы РПЛ потратили на покупку легионеров более 13 млрд рублей

Дегтярёв: летом клубы РПЛ потратили на покупку легионеров более 13 млрд рублей
Комментарии

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что летом клубы Мир Российской Премьер-Лиги потратили на покупку иностранных футболистов более 13 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных городов страны.

«Летом клубы потратили на приобретение легионеров более 13 млрд рублей. Это сопоставимо с годовым бюджетом ряда крупных российских городов, например, Комсомольска-на-Амуре, Братска, Таганрога, Сыктывкара, Нефтеюганска», — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».

Ранее министр неоднократно заявлял о намерении ужесточить лимит на легионеров в российском футболе. Он планирует осуществить данную идею в ближайшие годы.

Материалы по теме
Министр спорта РФ заявил, что легионеры в РПЛ зарабатывают больше россиян
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android