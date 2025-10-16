Скидки
В «ПСЖ» недовольны высказываниями голкипера сборной России Матвея Сафонова

Высказывания российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова о недостатке игровой практики в составе парижан вызвали недовольство некоторых лиц в клубе, сообщает онлайн-издание Goal.com Français.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

