Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв подробно объяснил, зачем нужно ужесточение лимита на легионеров в Мир Российский Премьер-Лиге. Он активно продвигает эту инициативу и намерен внедрить её в ближайшие сезоны.

«Суть новаций, которые Минспорт запланировал, проста: иностранцев в Российской Премьер-Лиге стало слишком много, доля их игрового времени постоянно растёт. В сезоне-2024/2025 на них выпало 44% игрового времени, в сезоне-2023/2024 — 39%, а годом ранее — 29%. При этом в отдельных клубах этот показатель вот уже несколько сезонов превышает 60%. В Российской Премьер-Лиге (РПЛ) задействовано 177 легионеров и 285 россиян. Последние три сезона мы наблюдаем тревожную тенденцию: количество наших футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%. Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснётся лишь четырех команд. Действующий состав большинства клубов и так вписывается в новые рамки, а 10 из 16 клубов РПЛ в стартовых составах выпускают не более пяти легионеров», — приводит слова Дегтярёва «Коммерсантъ».