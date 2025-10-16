Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 октября, состоится матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток раздастся в 17:30 мск. За час до начала матча команды объявили стартовые составы.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Урал
Екатеринбург

Стартовый состав «Факела»: Фролкин, Ковалёв, Габараев, Гапонов, Журавлёв, Багателия, Якимов, Магомедов, Абдоков, Уридия, Турищев.

Стартовый состав «Урала»: Кузнецов, Филипенко, Итало, Мамин, Харин, Карапузов, Аюпов, Морозов, Ишков, Сунгатулин, Секулич.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
Материалы по теме
«Факел» — «Урал»: текстовая трансляция матча Кубка России начнётся в 17:30 мск
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android