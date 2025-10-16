«Факел» — «Урал»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 16 октября, состоится матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды будут играть на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Никита Новиков из Петрозаводска. Стартовый свисток раздастся в 17:30 мск. За час до начала матча команды объявили стартовые составы.

Стартовый состав «Факела»: Фролкин, Ковалёв, Габараев, Гапонов, Журавлёв, Багателия, Якимов, Магомедов, Абдоков, Уридия, Турищев.

Стартовый состав «Урала»: Кузнецов, Филипенко, Итало, Мамин, Харин, Карапузов, Аюпов, Морозов, Ишков, Сунгатулин, Секулич.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.