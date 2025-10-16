Скидки
Артём Дзюба высказался о предстоящих пяти выездных матчах «Акрона» подряд

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба высказался о предстоящих матчах команды.

— «Акрону» предстоит пройти, по сути, пятиматчевую выездную серию. Можно ли её таковой считать и насколько это может помешать команде?
— В этой серии нет ничего страшного. Для «Акрона», можно сказать, и каждая домашняя игра в Самаре похожа на гостевую: мы те же полтора часа добираемся до отеля на автобусе, поэтому для нас это привычно. Думаю, октябрьская пауза прошла для нас хорошо. Многие ребята привели себя в порядок после травм. Также ждём скорейшего выздоровления Алексы Джурасовича, ключевого игрока нашей команды. Хорошо, что за эти полторы недели мы смогли прийти к общему знаменателю. Уже соскучились по матчам, с новыми силами ринемся в бой, — сказал Дзюба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Акрон» организует бесплатный выезд в Саранск на матч с «Локомотивом» для болельщиков на нескольких автобусах. Два автобуса отправятся из Тольятти, один — из Самары. Регистрация открыта до 20 октября.

