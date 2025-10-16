Скидки
«Я больше слушаю». Максим Глушенков рассказал о работе с Карпиным в сборной России

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков рассказал о работе с возглавляющим сборную России Валерием Карпиным.

«Мы встречаемся только в сборной. У него свой подход к тренировкам, тактике, своё видение футбола, которое отличается от других тренеров. В нашей коммуникации он больше говорит, а я слушаю», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

Сборная России в 2025 году провела восемь товарищеских матчей, обыграв команды Гренады (5:0), Замбии (5:0), Беларуси (4:1), Катара (4:1), Ирана (2:1) и Боливии (3:0). В играх со сборными Нигерии (1:1) и Иордании (0:0) был зафиксирован ничейный результат.

