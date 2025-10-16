Александр Дюков заявил, что Россия прошла бы отбор на ЧМ и Евро, если бы не отстранение

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об игре сборной России, а также предположил, что национальная команда смогла бы пройти квалификацию на чемпионат мира и Европы, если бы не отстранение от участия в официальных матчах.

«Вижу конкурентоспособную сборную, которая, если бы участвовала в отборочных турнирах к чемпионатам мира или Европы, думаю, прошла бы отбор и выступила бы достаточно успешно», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».

В текущем месяце сборная России провела два товарищеских матча. 10 октября подопечные Валерия Карпина победили сборную Ирана (2:1). 14 октября россияне оказались сильнее Боливии (3:0). От участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА российские команды отстранены с 2022 года.