Помощник Пирло — о Роналду: он был худшим в спринте

Альпарслан Эрдем, ранее находившийся в тренерском штабе экс-наставника туринского «Ювентуса» Андреа Пирло, рассказал о работе с нападающим Криштиану Роналду. Португалец играл за «зебр» с 2018 по 2021 год.

«Мы провели анализ, и аналитик предоставил нам некоторые данные. Одно было ясно: [Пирло] не любил Дибалу, а Криштиану Роналду совершенно не подходил его стилю игры.

Он хотел прессинговать высоко, а данные показали, что Криштиану Роналду был худшим в спринте. Пирло не хотел его, но ничего не мог поделать. Ведь это Криштиану Роналду. Ему гораздо больше нравился Альваро Мората, который идеально подходил для его схемы 4-4-2. Его система не могла справиться с Роналду, но он ничего не мог ему противопоставить», — приводит слова Эрдема Sport Bild.

«Ювентус» под руководством Пирло выиграл Кубок и Суперкубок Италии, при этом уступил в Серии А, до этого выигрывая девять чемпионств подряд. Роналду за 134 встречи в составе туринского клуба забил 101 гол и отдал 28 результативных передач.