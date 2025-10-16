«В МЛС нет русофобии — это ужасно». Обозреватель «Атланты» — о критике Миранчука в США

Обозреватель «Атланты Юнайтед» Генри Игита-младший высказался об игре российского полузащитника Алексея Миранчука за клуб МЛС, а также рассказал, за что, по его мнению, футболиста могут критиковать в США.

«Что в США думают о российских футболистах? Судя по тому, что я видел, в МЛС люди по большей части не испытывают ненависти к русским игрокам. Болельщики могут критиковать их за плохую игру, но дальше этого дело не заходит. В МЛС нет русофобии или чего-то подобного — это ужасно. Никто не станет критиковать или оскорблять игрока лишь за то, что он какой-то другой национальности. МЛС — интернациональная лига.

Что касается Алексея Миранчука — я думаю, что в этом сезоне он боролся за попадание «Атланты Юнайтед» в плей-офф. Временами он кажется медлительным — как в темпе, так и в принятии решений, — что часто затрудняет быстрые контратаки. Однако у него потрясающая левая нога, и он забил много отличных голов. Мне было бы интересно посмотреть, как он сыграет на позиции второго нападающего. Возможно, это помогло бы ему получать мяч ближе к воротам и использовать больше преимуществ при ударах.

Очень хорошо, что в МЛС приезжают такие игроки — к тому же, у Алексея есть опыт в топ-лиге Европы — итальянской Серии А. Да, пока что Миранчук не вывел свою команду в плей-офф МЛС, но видно, что он один из лидеров «Атланты Юнайтед». Если он будет продолжать так и дальше, то его могут забрать в топ-клуб МЛС! Или же «Атланта», наконец, попадёт в плей-офф», — приводит слова Игиты-младшего «Сетевое издание СП».

Алексей Миранчук перебрался в «Атланту Юнайтед» из итальянской «Аталанты» в июле 2024 года. В текущем сезоне на счету полузащитника сборной России 32 матча в МЛС, в которых он отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. «Атланта» занимает 14-е место из 15 команд в восточной конференции МЛС. У команды 27 очков в 33 встречах.