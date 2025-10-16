«Факел» — «Урал»: Нури Абдоков открыл счёт на 51-й минуте

В эти минуты проходит матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды играют на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступает Никита Новиков из Петрозаводска. Счёт в матче 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый гол в матче забил полузащитник хозяев поля Нури Абдоков на 51-й минуте.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.