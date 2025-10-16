Черчесов: невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Ранее с подобной инициативой выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

«Меня не удивляет внимание министерства спорта к футболу, ведь это государственная структура, которая должна защищать интересы страны — в данном случае футбола. Уверен, лимит на легионеров должен быть, другое дело — какой? В моём понимании учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет.

Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс. Если министр спорта поднял этот вопрос, значит, есть причины — это дискуссионный момент. Если будет принято решение, его приму и будем действовать дальше. Все будут в одинаковых условиях», — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

В сезоне-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.