«Барселона» может подписать форварда «Ювентуса» Влаховича на замену Левандовскому

Комментарии

«Барселона» рассматривает нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в качестве одного из главных кандидатов на замену польского форварда каталонцев Роберта Левандовского. Об этом сообщает Tuttosport. Ранее стало известно, что бывший игрок «Баварии» покинет сине-гранатовых нынешним летом.

Контракт футболиста сборной Сербии с туринцами истекает в конце текущего сезона. Помимо «Барселоны», игроком интересуется мюнхенская «Бавария».

25-летний Влахович в нынешнем сезоне в восьми матчах за клуб забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 37-летний Левандовски в девяти встречах отметился четырьмя голами.

