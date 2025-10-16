«Барселона» может подписать форварда «Ювентуса» Влаховича на замену Левандовскому

«Барселона» рассматривает нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича в качестве одного из главных кандидатов на замену польского форварда каталонцев Роберта Левандовского. Об этом сообщает Tuttosport. Ранее стало известно, что бывший игрок «Баварии» покинет сине-гранатовых нынешним летом.

Контракт футболиста сборной Сербии с туринцами истекает в конце текущего сезона. Помимо «Барселоны», игроком интересуется мюнхенская «Бавария».

25-летний Влахович в нынешнем сезоне в восьми матчах за клуб забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. 37-летний Левандовски в девяти встречах отметился четырьмя голами.