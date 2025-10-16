Главный тренер «ПСЖ» Энрике — о Рамуше: мы оцениваем его по результативности

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался об игре нападающего парижан Гонсалу Рамуша, отметив важность португальца, вне зависимости от проведённого на поле времени.

«Он важен для нас, независимо от его игрового времени. Мы очень довольны его выступлением. Оцениваем его по результативности и уверены в его способностях, довольны игроком», — приводит слова Энрике Footmercato.

Рамуш в нынешнем сезоне сыграл 10 матчей, появляясь на поле со скамейки в пяти встречах. Выходя на замену, португалец забивал голы «Тоттенхэму» (2:2, 4:3 пен.) в Суперкубке УЕФА и «Барселоне» (2:1) в Лиге чемпионов.