Олег Кононов прокомментировал своё возвращение в московское «Торпедо»

Покинувший московское «Торпедо» в августе текущего года главный тренер Олег Кононов объяснил своё решение вернуться в столичный клуб, после ухода из команды специалиста Дмитрия Парфёнова. О назначении Кононова «Торпедо» объявило в среду, 15 октября.

— Почему приняли решение вернуться в «Торпедо»?

— Потому что это вызов, большая мотивация, это тот клуб, к которому сейчас у меня очень серьёзная симпатия. Здесь очень серьёзные цели, лично для меня всегда нужен вызов. Я его принял. В вынужденную паузу все матчи клуба смотрел, — заявил Кононов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Торпедо» вышло в Мир Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в Лиге Pari, но было отстранено от участия в соревновании по обвинению в попытках оказания противоправного влияния на результаты матчей. В текущем сезоне команда занимает последнее место в Первой лиге с 10 очками в 14 встречах.