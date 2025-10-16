Скидки
Факел — Урал. Прямая трансляция
В ФИФА сообщили о количестве проданных билетов на чемпионат мира 2026 года

Больше миллиона билетов продано на матчи чемпионата мира по футболу, который пройдёт в 2026 году в США, Канаде и Мексике. Болельщики из 212 стран и территорий посетят турнир. Об этом сообщает Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) в своём аккаунте в соцсети X.

Первенство планеты состоится в Северной Америке с 11 июня по 19 июля. В соревновании примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф чемпионата мира выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на турнире добавится новая стадия — 1/16 финала.

