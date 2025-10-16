Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Урал. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Боливии Роберто Фернандес: моментами мы заставляли россиян ошибаться

Игрок сборной Боливии Роберто Фернандес: моментами мы заставляли россиян ошибаться
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о поражении своей национальной команды от сборной России (0:3) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Боливия
1:0 Садулаев – 18'     2:0 Миранчук – 43'     3:0 Сергеев – 57'    

«Считаю, матч со сборной России получился хорошим, в первую очередь, потому что нам удалось реализовать то, что мы хотели сделать изначально. Моментами заставляли россиян ошибаться. Нельзя, конечно, обойти тот факт, что это соперник с футболистами высокого уровня. Мы старались наигрывать свои моменты, связанные с действиями в прессинге. В качестве одного из этапов подготовки к межконтинентальным стыковым матчам за право сыграть на ЧМ-2026 эта игра в целом получилось продуктивной для нас», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Фернандес выступает за «Акрон» из Тольятти с сентября прошлого года. В товарищеском матче со сборной России защитник появился на поле в стартовом составе сборной Боливии и отыграл все 90 минут.

Материалы по теме
Забытый матч России и Боливии в 90-х. Играли второй командой и в Индии, а руководил Сёмин!
Забытый матч России и Боливии в 90-х. Играли второй командой и в Индии, а руководил Сёмин!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android