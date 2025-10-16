Игрок сборной Боливии Роберто Фернандес: моментами мы заставляли россиян ошибаться

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес высказался о поражении своей национальной команды от сборной России (0:3) в товарищеском матче. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Считаю, матч со сборной России получился хорошим, в первую очередь, потому что нам удалось реализовать то, что мы хотели сделать изначально. Моментами заставляли россиян ошибаться. Нельзя, конечно, обойти тот факт, что это соперник с футболистами высокого уровня. Мы старались наигрывать свои моменты, связанные с действиями в прессинге. В качестве одного из этапов подготовки к межконтинентальным стыковым матчам за право сыграть на ЧМ-2026 эта игра в целом получилось продуктивной для нас», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Фернандес выступает за «Акрон» из Тольятти с сентября прошлого года. В товарищеском матче со сборной России защитник появился на поле в стартовом составе сборной Боливии и отыграл все 90 минут.