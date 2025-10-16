Игрок сборной Боливии Фернандес: сборная России нас не простила за ряд ошибок

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес назвал причины разгромного поражения южноамериканской команды от сборной России (0:3) в товарищеском матче, а также рассказал, провёл ли экскурсию по Москве для партнёров по сборной.

— Боливия – одна из немногих сборных за последние годы, которая старалась навязывать свою игру. Но успел ли ты показать своим землякам Красную площадь?

— Старались играть от себя и в то же время понимали, что в любой момент можем за это поплатиться. Мы допустили ряд ошибок, сборная России нас не простила. Но этот матч получился плодотворным как подготовительный спарринг перед весенними «стыками».

Что же касается экскурсии для сокомандников, некоторые ребята успели посетить центр Москвы, так как приехали в Россию на два дня раньше. Побыть экскурсоводом для них мне не удалось (смеётся). Кто-то воспользовался возможностью прогуляться по столице России после матча, но мы с Йомаром (Йомар Роча — защитник «Акрона» и сборной Боливии. — Прим. «Чемпионата») сразу отправились в расположение «Акрона» в Тольятти, — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.