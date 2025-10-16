«Факел» минимально обыграл «Урал» в матче Кубка России

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Победу одержала команда хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник «Факела» Нури Абдоков на 51-й минуте.

Соперником «Факела» в следующем раунде Пути регионов Кубка России станет тульский «Арсенал».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.