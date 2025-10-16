Скидки
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Факел — Урал, результат матча 16 октября 2025, счёт 1:0, 1/16 финала Кубка России 2025/2026

«Факел» минимально обыграл «Урал» в матче Кубка России
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между воронежским «Факелом» и екатеринбургским «Уралом». Команды играли на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступил Никита Новиков из Петрозаводска. Победу одержала команда хозяев поля со счётом 1:0.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Абдоков – 51'    

Единственный гол в матче забил полузащитник «Факела» Нури Абдоков на 51-й минуте.

Соперником «Факела» в следующем раунде Пути регионов Кубка России станет тульский «Арсенал».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3.

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
Капитан «Урала» срочно покинул расположение команды из-за смерти отца
