Матвей Сафонов опубликовал фото с экс-вратарём «Динамо» после поездки в Россию

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал фото с бывшим вратарём московского «Динамо» Антоном Шуниным после поездки на родину во время паузы на матчи национальных команд. 10 октября сборная России с Сафоновым в воротах победила Иран (2:1) в товарищеской игре.

«Очередная поездка на родину, и как всегда встречи с друзьями, дела и любимые блюда», — подписал подборку фотографий Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В первом же сезоне в парижском клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне у Сафонова ни одного матча за клуб.