Матвей Сафонов опубликовал фото с экс-вратарём «Динамо» после поездки в Россию
Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал фото с бывшим вратарём московского «Динамо» Антоном Шуниным после поездки на родину во время паузы на матчи национальных команд. 10 октября сборная России с Сафоновым в воротах победила Иран (2:1) в товарищеской игре.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22' 1:1 Хоссеинзаде – 48' 2:1 Батраков – 70'
«Очередная поездка на родину, и как всегда встречи с друзьями, дела и любимые блюда», — подписал подборку фотографий Сафонов в телеграм-канале.
Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В первом же сезоне в парижском клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне у Сафонова ни одного матча за клуб.
