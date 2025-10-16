Скидки
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов опубликовал фото с экс-вратарём «Динамо» после поездки в Россию

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов опубликовал фото с бывшим вратарём московского «Динамо» Антоном Шуниным после поездки на родину во время паузы на матчи национальных команд. 10 октября сборная России с Сафоновым в воротах победила Иран (2:1) в товарищеской игре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Окончен
2 : 1
Иран
1:0 Воробьёв – 22'     1:1 Хоссеинзаде – 48'     2:1 Батраков – 70'    

«Очередная поездка на родину, и как всегда встречи с друзьями, дела и любимые блюда», — подписал подборку фотографий Сафонов в телеграм-канале.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В первом же сезоне в парижском клубе россиянин стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка Франции, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА. В текущем сезоне у Сафонова ни одного матча за клуб.

Станислав Агкацев: хочется, чтобы Матвей Сафонов больше играл в «ПСЖ»
