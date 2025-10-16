Вратарь Пикфорд продлил контракт с «Эвертоном»

Голкипер «Эвертона» и сборной Англии Джордан Пикфорд продлил контракт с «ирисками» до 2029 года.

«Я в восторге. Рад, что мне это удалось — это ещё два года, то есть четыре года в общей сложности. Я на седьмом небе от счастья, и это даёт мне возможность оставить здесь свой след, двигаться вперёд и строить этот клуб, чтобы мы достигли желаемого.

«Эвертон» — действительно особенный клуб для меня. Перейти из «Сандерленда» молодым парнем и вырасти здесь настоящим мужчиной — это особенное время для меня и моей семьи. Думаю, все видели перемены и то, как развивался со временем, но я всё ещё тот ​​парень, который любит не пропускать мячи. Именно «Эвертон» помог мне развиваться, и я также вложил много труда.

Быть здесь всегда казалось мне естественным, с болельщиками и страстью — это ни с чем не сравнимое, это то, что мне нравится. Это огромный путь», — приводит слова Пикфорда официальный сайт «Эвертона».

Голкипер провёл за «Эвертон» 326 матчей, что является рекордом для британских вратарей.