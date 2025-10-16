«Торпедо» разгромило «Велес» в первом матче после возвращения Кононова в Кубке России

Завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московские «Торпедо» и «Велес». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 3:0 праздновали подопечные Олега Кононова.

На седьмой минуте полузащитник Артур Галоян ударом с пенальти вывел «Торпедо» вперёд. На 45+2-й минуте черногорец Душан Бакич удвоил преимущество своей команды. На 67-й минуте форвард Александр Юшин довёл счёт до разгромного.

Матч с «Вересом» стал для «Торпедо» первым под руководством главного тренера Олега Кононова, вернувшегося в клуб в среду, 15 октября. В шестом раунде Пути регионов Кубка России московский клуб сыграет с победителем пары «Черноморец» — «Кубань Холдинг».