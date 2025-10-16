Скидки
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Торпедо — Велес, результат матча 16 октября 2025, счёт 3:0, 5-й раунд Пути регионов Кубка России — 2025/2026

«Торпедо» разгромило «Велес» в первом матче после возвращения Кононова в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались московские «Торпедо» и «Велес». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга. Победу со счётом 3:0 праздновали подопечные Олега Кононова.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Галоян – 7'     2:0 Бакич – 45+2'     3:0 Юшин – 67'    

На седьмой минуте полузащитник Артур Галоян ударом с пенальти вывел «Торпедо» вперёд. На 45+2-й минуте черногорец Душан Бакич удвоил преимущество своей команды. На 67-й минуте форвард Александр Юшин довёл счёт до разгромного.

Матч с «Вересом» стал для «Торпедо» первым под руководством главного тренера Олега Кононова, вернувшегося в клуб в среду, 15 октября. В шестом раунде Пути регионов Кубка России московский клуб сыграет с победителем пары «Черноморец» — «Кубань Холдинг».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
«Торпедо» снова уволило тренера, «Урал» вытягивает Ромащенко: Кубок России сегодня
