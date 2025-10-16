Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодой нападающий «Реала» может уйти в «Марсель» в январе — ESPN

Молодой нападающий «Реала» может уйти в «Марсель» в январе — ESPN
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может перейти во французский «Марсель» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, 19-летний бразилец также интересен ряду неназванных клубов, которые следят за развитием ситуации. Форвард сыграл свой последний матч за «сливочных» 18 мая с «Севильей» (2:0). Тогда командой руководил экс-наставник столичной команды Карло Анчелотти. После этого футболист получил травму подколенного сухожилия и пропустил клубный чемпионат мира и старт нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение Эндрика с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

Материалы по теме
Такой Винисиус нужен Мадриду! Звезда «Реала» перечеркнул вспышку Микаутадзе
Такой Винисиус нужен Мадриду! Звезда «Реала» перечеркнул вспышку Микаутадзе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android