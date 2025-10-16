Молодой нападающий «Реала» может уйти в «Марсель» в январе — ESPN

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик может перейти во французский «Марсель» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает ESPN.

По информации издания, 19-летний бразилец также интересен ряду неназванных клубов, которые следят за развитием ситуации. Форвард сыграл свой последний матч за «сливочных» 18 мая с «Севильей» (2:0). Тогда командой руководил экс-наставник столичной команды Карло Анчелотти. После этого футболист получил травму подколенного сухожилия и пропустил клубный чемпионат мира и старт нынешнего сезона.

Действующее трудовое соглашение Эндрика с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.