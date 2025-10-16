Игорь Акинфеев и Данил Круговой приняли участие в съёмках «Ошуительного хоу»

Футболисты московского ЦСКА Игорь Акинфеев и Данил Круговой приняли участие в съёмках юмористической передачи «Ошуительное хоу» комиков Гарика Харламова и Игоря Джабраилова. Фотографиями с записи передачи поделился экс-голкипер сборной России.

«Дождались Гарика Юрьевича (Харламова. — Прим. «Чемпионата»)! Спасибо парням, что выбрали капитаном своей команды», — написал Акинфеев в телеграм-канале.

Фото: Личный архив Игоря Акинфеева

В субботу, 18 октября, ЦСКА встретится в дерби с московским «Локомотивом» в рамках 12-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После 11 туров армейцы занимают первое место в турнире с 24 очками, а «Локомотив», набравший 23 очка, располагается на второй строчке.