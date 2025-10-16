Скидки
Болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива не пустят на матч Лиги Европы с «Астон Виллой»

Фанаты «Маккаби» из Тель-Авива не смогут посетить матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Астон Виллой». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 6 ноября.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
«После состоявшегося сегодня днём заседания SAG официально сообщила клубу и УЕФА, что болельщики гостей не получат разрешение на посещение матча.

Полиция Уэст-Мидлендса сообщила SAG о наличии проблем с общественной безопасностью за пределами чаши стадиона и о неспособности справиться с возможными протестами в этот вечер.

Клуб находится в постоянном диалоге с «Маккаби» из Тель-Авива и местными властями на протяжении всего процесса, принимая во внимание безопасность болельщиков, присутствующих на матче, и безопасность местных жителей», – сообщает английский клуб на своём официальном сайте.

