Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Велесом» в первом матче после возвращения
Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов, вернувшийся в клуб в среду, 15 октября, высказался о победе своих подопечных над «Велесом» (3:0) в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга.
Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 17:30 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
3 : 0
Велес
Москва
1:0 Галоян – 7' 2:0 Бакич – 45+2' 3:0 Юшин – 67'
«У нас была одна тренировка. Поменяли схему игры, дали определённые задания. Было приятно, что игроки всё делали, старались. Потому был хороший результат. Да, ошибок ещё много, на которые мы обратим внимание», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».
В шестом раунде Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» сыграет с победителем пары «Черноморец» — «Кубань Холдинг».
