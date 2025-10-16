Кононов прокомментировал победу «Торпедо» над «Велесом» в первом матче после возвращения

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов, вернувшийся в клуб в среду, 15 октября, высказался о победе своих подопечных над «Велесом» (3:0) в матче пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Ефим Рубцов из Санкт-Петербурга.

«У нас была одна тренировка. Поменяли схему игры, дали определённые задания. Было приятно, что игроки всё делали, старались. Потому был хороший результат. Да, ошибок ещё много, на которые мы обратим внимание», — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

В шестом раунде Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» сыграет с победителем пары «Черноморец» — «Кубань Холдинг».