Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Футболист, обвинивший производителя вакцин от COVID-19 в травмах, проиграл суд

Бывший нападающий «Лаваля» Франсуа Ксавье Фюму Тамузо после досрочного завершения карьеры из-за травм подал в суд на производителя вакцин от COVID-19 Pfizer, обвинив их в своих повреждениях. Кроме того, француз написал заявление на Федерацию футбола Франции (FFF), ссылаясь на рекомендации вакцинироваться профессиональным футболистам. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации французского издания, футболист уже неоднократно обращался в органы власти, но они не нашли прямой связи его травм, среди которых разрыв мениска и ахиллова сухожилия, и прививки от COVID. Апелляционный суд оставил прежнее решение в силе, тем самым Тамузо снова проиграл разбирательство.

