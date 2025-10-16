Олег Кононов рассказал, после чьего звонка принял решение вернуться в «Торпедо»

Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов рассказал, кто из клуба позвонил ему с предложением вновь возглавить команду. В первом матче после возвращения российского специалиста автозаводцы разгромили «Велес» (3:0) в пятом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

— Получил приглашение, как и любой тренер. Потому и решил вернуться. Это один из самых больших вызовов в моей карьере, поэтому я его принял. Ранее были в других клубах задачи быть на первом месте, бороться за еврокубки, либо построить всё с нуля. Тут такая же задача — построить.

— Кто вам позвонил? От кого вы получили приглашение?

— Николай Сторожук (совладелец «Торпедо». — Прим. «Чемпионата») пригласил, — приводит слова Кононова «Матч ТВ».

Кононов покинул «Торпедо» в августе текущего года. О возвращении тренера было объявлено в среду, 15 октября. В шестом раунде Пути регионов Кубка России московское «Торпедо» сыграет с победителем пары «Черноморец» — «Кубань Холдинг».