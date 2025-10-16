Скидки
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время матча Первой лиги Казахстана

19-летний воспитанник «Кайрата» Диас Толеу умер во время матча 25-го тура Первой лиги Казахстана между клубами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз». Футболист упал на поле без видимых на то причин на 65-й минуте. Игрока унесли с поля на носилках. Вечером 16 октября пресс-служба Казахстанской федерации футбола сообщила о смерти футболиста.

Диас Толеу — воспитанник академии «Кайрата», родившийся в Алма-Ате 4 мая 2006 года. К команде «Хан-Тенгри» он присоединился в апреле 2024-го. В текущем розыгрыше первой лиги Казахстана молодой вингер принял участие в 18 встречах и не отметился результативными действиями.

Фото: Кадр из трансляции

За молодёжную команду «Кайрата» футболист провёл 15 встреч, записав на свой счёт три гола и две результативные передачи.

