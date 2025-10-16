«Я их классифицирую одинаково, они все из мадридского «Реала». Жерар Пике — о судьях

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о судействе в чемпионате Испании, отметив предвзятость рефери к игрокам мадридского «Реала».

«Матеу Лаос ведёт себя как друг. Криштиану [Роналду] подходит к нему один на один и спрашивает: «Как твой брат?» Он вёл себя как приятель, но когда пытаешься с ним поговорить, он тебя игнорирует, ты получаешь жёлтую карточку. Я их классифицирую одинаково, они все из мадридского «Реала».

Есть много решений, которым люди не придают особого значения: мелкие фолы, вбрасывания, угловые, которые определяют игру, и здесь «Реал» всегда играет высококлассно, у них возникают моменты», – приводит слова Пике Sport.es.