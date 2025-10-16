Скидки
Главная Футбол Новости

Казахстанская федерация футбола сделала заявление в связи со смертью 19-летнего игрока

Казахстанская федерация футбола опубликовала заявление после смерти 19-летнего футболиста Диаса Толеу в матче 25-го тура первой лиги Казахстана между клубами «Хан-Тенгри» и «Экибастуз». Игроку стало плохо на 65-й минуте встречи. С поля его унесли на носилках.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что не стало игрока футбольного клуба «Хан Тенгри» Диаса Толеу, выступающего в первой лиге Казахстана. От имени Казахстанской федерации футбола выражаем искренние соболезнования родным, близким и партнёрам по команде. Это невосполнимая утрата для всего казахстанского футбола.

Генеральный секретарь Давид Лория и руководитель дирекции по проведению соревнований среди профессиональных клубов Бахытжан Пазылхаир срочно вылетают в Алма-Ату для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время будет собрана специальная комиссия для официального расследования инцидента в сотрудничестве с компетентными органами.

Федерация обращается к представителям СМИ и пользователям социальных сетей с просьбой воздержаться от распространения непроверенной информации и слухов, проявить уважение к памяти погибшего и его семье. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения необходимых процедур», — говорится в сообщении Казахстанской федерации футбола в социальной сети.

