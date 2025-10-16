Аршавин высказался об итогах расистского скандала после стычки Сперцяна и Ндонга в РПЛ

Экс-капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал итоги разбирательства по эпизоду между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Сенегалец был удалён за удар соперника плечом в челюсть, а после игры обвинил капитана «быков» в оскорблении на расовой почве.

«Здорово, что всё так завершилось. Я смотрел это в прямом эфире. Честно, мне кажется, что судья погорячился, удалив Ндонга, потому что Сперцян минимум действовал так же. Просто Ндонг помощнее и повыше, поэтому его плечо попало в лицо Эдику. А Сперцян там ещё и «дорисовал». Даже несмотря на то, что у него была кровь. Это точно не было вызвано ударом Ндонга.

Мне кажется, что в этом эпизоде нужно было показать по жёлтой карточке, потому что Сперцян провоцировал это столкновение — он раза два или три сам подходил. Здесь чисто антропометрия сказалась. Странно было бы, если бы Ндонг упал после того, как его Сперцян в живот тыкал. Покажи здесь жёлтые карточки — и всё было бы нормально, не надо было бы вызывать КДК.

Понятно, что Ндонг говорил, будто Сперцян его называл всякими некрасивыми словами, думаю, что это точно так. Но не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, обида за неправильный эпизод или решение судьи — это влияет. Всегда всё должно заканчиваться тем, чем оно закончилось. И слава богу», — заявил Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал Ндонга на два матча (один условно), а Сперцяна оштрафовал на 150 тыс. рублей за оскорбления. Ранее глава комитета Артур Григорьянц сообщил, что стороны уладили конфликт и пришли к примирению.