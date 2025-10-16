Себальос — о матче «Барселона» – «Вильярреал» в США: они вмешиваются в дела Ла Лиги

Полузащитник мадридского «Реала» Даниель Себальос высказался о проведении матча 17-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Вильярреалом» в США. Игра пройдёт на стадионе «Хард Рок» в Майами.

«Я только что говорил об этом со своей девушкой. Очевидно, что они вмешиваются в дела Ла Лиги», – приводит слова Себальоса Sport.es.

Ранее голландский хавбек «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал решение провести встречу Ла Лиги за рубежом, после чего президент сине-гранатовых Жоан Лапорта ответил игроку своей команды, подчеркнув важность сотрудничества с развивающимся футбольным рынком в Соединённых Штатах Америки.