Главная Футбол Новости

«Химки» ушли, на их место претендует «Торпедо». Аршавин — о возвращении Кононова в клуб

«Химки» ушли, на их место претендует «Торпедо». Аршавин — о возвращении Кононова в клуб
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал возвращение на пост главного тренера московского «Торпедо» российского специалиста Олега Кононова, который покинул команду в августе. За два месяца командой успели поруководить тренеры Павел Кирильчик, Сергей Жуков и Дмитрий Парфёнов.

«За кулисами мы обсуждали, что «Химки» ушли, на их место претендует «Торпедо». Удивительный случай, когда Кононов уже пятый тренер у команды за сезон. Удивительно, что «Торпедо» на последнем месте. С их составом они должны находиться на первом месте в ФНЛ, но их там нет. Это всё влияет — руководство, проблемы с законом, непонятно кто руководит.

Логики в действиях руководства «Торпедо» нет. Понимаете, у них такие экстремальные условия. Уверен, что в их умах логика есть, просто мы многих нюансов не знаем, и они нам их не расскажут. Чехарда влияет на результат. «Торпедо» с таким составом на последнем месте», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Торпедо» вышло в Мир Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в Лиге Pari, но было отстранено от участия в соревновании по обвинению в попытках оказания противоправного влияния на результаты матчей. В текущем сезоне команда занимает последнее место в Первой лиге с 10 очками в 14 встречах.

