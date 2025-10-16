«Кубань Холдинг» из Второй лиги победила «Черноморец» в Кубке России

Завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» и «Кубань Холдинг». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Набока из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Уже на пятой минуте нападающий Омар Попов вывел «Кубань Холдинг» вперёд. На 72-й минуте полузащитник «Черноморца» Кирилл Помешкин восстановил равенство в счёте. На 89-й минуте Алексей Гречкин принёс гостям победу.

Таким образом, клуб Leon-Второй лиги вышел в шестой раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Торпедо». «Черноморец» покинул турнир.