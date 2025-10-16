Скидки
Черноморец — Кубань Холдинг. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Черноморец — Кубань Холдинг, результат матча 16 октября 2025, счёт 1:1, 5-й раунд Пути регионов Кубка России — 2025/2026

«Кубань Холдинг» из Второй лиги победила «Черноморец» в Кубке России
Комментарии

Завершился матч пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Черноморец» и «Кубань Холдинг». Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Данил Набока из Краснодара. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Fonbet Кубок России . 1/16 финала
16 октября 2025, четверг. 20:00 МСК
Черноморец
Новороссийск
Окончен
1 : 2
Кубань Холдинг
Павловская
0:1 Попов – 5'     1:1 Помешкин – 72'     1:2 Гречкин – 89'    

Уже на пятой минуте нападающий Омар Попов вывел «Кубань Холдинг» вперёд. На 72-й минуте полузащитник «Черноморца» Кирилл Помешкин восстановил равенство в счёте. На 89-й минуте Алексей Гречкин принёс гостям победу.

Таким образом, клуб Leon-Второй лиги вышел в шестой раунд Пути регионов Кубка России, где сыграет с московским «Торпедо». «Черноморец» покинул турнир.

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России сезона-2025/2026
