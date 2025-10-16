Скидки
Кубок России по футболу 2025/2026: результаты на 16 октября, календарь, таблица

Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 16 октября, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 16 октября, состоялись матчи 1/16 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В рамках игрового дня прошли три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 1/16 финала Пути регионов Кубка России на 16 октября:

«Факел» — «Урал» — 1:0;
«Торпедо» — «Велес» — 3:0;
«Черноморец» — «Кубань Холдинг» — 1:2.

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи обошли соперника со счётом 4:3. Также ЦСКА взял Суперкубок страны, одолев «Краснодар».

Календарь матчей Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка России сезона-2025/2026
