Президент профсоюза футболистов высказался о большом количестве травм игроков

Президент профсоюза футболистов высказался о большом количестве травм игроков
Махета Моланго, занимающий пост президента Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), отреагировал на большое количество травм среди игроков.

«Нужно смотреть фактам в глаза. До того, как стать президентом PFA, я был болельщиком. Смотрю на последние международные матчи и вижу, что отсутствует Ламин Ямаль, Джуд Беллингем, Филип Фоден, Родри, нынешний обладатель «Золотого мяча» (Усман Дембеле. – Прим. «Чемпионата»).

Вы можете подумать, что это проблема только мужского футбола, но это случается и в женском. Люси Бронз выбывает, Лия Уильямсон выбывает. И я спрашиваю себя как болельщик: тот ли это футбол, который мне нужен? Мы не можем думать об этом как об отдельном случае. Мне хочется видеть на поле игроков, которые являются достоянием мирового футбола, независимо от того, из «Барсы», «Реала», «Челси»… А эти люди вне игры», – приводит слова Моланго AS.

