Ассоциация профессиональных футболистов подала в суд из-за нарушения прав игроков

Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) подала в суд два иска, направленных на борьбу за права футболистов. Об этом сообщает президент PFA Махета Моланго.

«Когда вы приходите к игроку, а вам постоянно говорят, что они играют слишком много, значит, пора что-то делать. К нашему большому сожалению, Ассоциации профессиональных футболистов (PFA) пришлось обратиться в суд.

Мы подали два вида исков. Первый, в бельгийский суд, касается права на отдых. В конце концов, игрок, каким бы привилегированным он ни был, а он им является, всё равно человек. Даже если вам хорошо платят, эти деньги не купят вам дополнительное лёгкое или дополнительную ногу. Приходит время, когда ваше собственное тело достигает предела своих возможностей, даже если вы сами хотите играть всю свою жизнь. Иногда вам даже приходится защищать их от самих себя. Мы пришли к выводу, что, поскольку они рабочие, имеют такое же право на отдых, как и все остальные. Рабочий имеет право на отдых летом. А у игрока такого права нет? Что ж, давайте подадим в суд.

Другой иск противоречит образу действий людей. Нельзя быть одновременно регулятором и директором соревнований и создавать правила, которые вам выгодны. Так не получится. Вы либо регулятор, либо организатор соревнований. Нельзя быть и тем, и другим. Этот иск подан против Ла Лиги и ставит под сомнение текущую операционную модель, где мы говорим: «Возможно, ту же систему можно сохранить и модифицировать, но с соблюдением соответствующих процедур». То есть необходимо наличие коллективного договора.

Это происходит в любой профессии, например в журналистике. Почему мы в футболе соблюдаем другие правила, когда частная швейцарская организация в одностороннем порядке навязывает нам свои правила? Вот что мы ищем. Давайте сядем, сотрудники и рабочие, и заключим соглашение. И если это должно быть под эгидой отцов футбола, отлично. Не говорю, что ФИФА не может играть свою роль, потому что она должна это делать», – приводит слова Моланго AS.