Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Зенита» Семак назвал оптимальный, по его мнению, вариант лимита на легионеров

Тренер «Зенита» Семак назвал оптимальный, по его мнению, вариант лимита на легионеров
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге, а также ответил, какой из вариантов ограничения числа иностранцев в команде считает оптимальным.

— Какой для вас идеальный формат лимита?
— Нужно ставить вопрос: какие цели и задачи мы хотим решать? Если количество россиян — одно дело, но если качество всей РПЛ, это совсем другой вопрос. Чем больше качественных футболистов, тем наш чемпионат будет сильнее. Здесь вопрос приоритетов.

— Полная отмена лимита — лучший из вариантов?
— Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.

— То есть, нынешний лимит оптимален?
— Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, — приводит слова Семака Sport24.

В сезоне-2025/2026 в РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.

Материалы по теме
Черчесов: невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android