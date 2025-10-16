Тренер «Зенита» Семак назвал оптимальный, по его мнению, вариант лимита на легионеров

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак отреагировал на возможное ужесточение лимита на легионеров в Мир Российской Премьер-Лиге, а также ответил, какой из вариантов ограничения числа иностранцев в команде считает оптимальным.

— Какой для вас идеальный формат лимита?

— Нужно ставить вопрос: какие цели и задачи мы хотим решать? Если количество россиян — одно дело, но если качество всей РПЛ, это совсем другой вопрос. Чем больше качественных футболистов, тем наш чемпионат будет сильнее. Здесь вопрос приоритетов.

— Полная отмена лимита — лучший из вариантов?

— Не согласен. Прекрасно, если эти сильные футболисты будут русскими.

— То есть, нынешний лимит оптимален?

— Да, это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются, — приводит слова Семака Sport24.

В сезоне-2025/2026 в РПЛ действует лимит на легионеров, запрещающий регистрацию на сезон более 13 иностранцев, а также ограничивающий одновременное использование легионеров на поле восемью футболистами. Под действие ограничения не попадают игроки из Казахстана, Кыргызстана, Беларуси и Армении, а также иностранцы из других стран, если у них есть право выступать за сборную России.