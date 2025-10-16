Скидки
«Позорное решение!» МИД Израиля — о недопуске болельщиков «Маккаби» на матч ЛЕ

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на решение английской «Астон Виллы» не пускать фанатов «Маккаби» из Тель-Авива на матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы. Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме 6 ноября.

«Позорное решение! Я призываю власти Великобритании отменить это трусливое решение!» – написал Саар в своём аккаунте в соцсети X.

Напомним, клуб из Бирмингема не разрешил болельщиками израильской команды посетить встречу международного турнира из-за опасений о безопасности зрителей и местных жителей. Ранее во время матчей квалификации чемпионата мира 2026 года произошло несколько акций протеста против политики Израиля. На одном из таких митингов в Осло протестующие сожгли флаг ближневосточного государства.

Болельщиков «Маккаби» из Тель-Авива не пустят на матч Лиги Европы с «Астон Виллой»
