Агент Дугласа Сантоса из «Зенита» назвал причины, почему бразильцы активно едут в РПЛ

Комментарии

Роберто Дантас, агент защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, объяснил, почему большое количество футболистов из Бразилии переходят в клубы Мир Российской Премьер-Лиги.

«Помимо того, что зарплата очень хороша на российском рынке, бонусы также весьма привлекательны. Кроме того, в сезоне есть два отпуска, а бонусы существенно отличаются от игры к игре, это в конечном итоге оказывается весьма привлекательным для спортсменов», — приводит слова Дантаса издание Trivela.

Дуглас Сантос выступает в России с лета 2019 года. В «Зенит» он перебрался из немецкого «Гамбурга». В сентябре текущего года защитник дебютировал в составе сборной Бразилии, проведя 90 минут в матче со сборной Чили (3:0) в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

