Агент Дугласа Сантоса из «Зенита»: в России у спортсменов фактически два отпуска за сезон

Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что Мир Российская Премьер-Лига популярна у бразильцев из-за большой зимней паузы в чемпионате и отсутствия матчей в рождественские праздники.

«У спортсменов фактически два отпуска за сезон, что необычно для крупных рынков. Играть за пределами Бразилии и провести Рождество и Новый год дома с семьёй очень заманчиво. Много говорят о холоде, но спортсмены и их семьи в итоге избегают экстремальных холодов в стране», — приводит слова Дантаса издание Trivela.

Зимняя пауза в чемпионате России, как правило, длится с первых чисел декабря по начало марта. В минувшем сезоне матчи 18-го тура РПЛ были сыграны 7-8 декабря 2025 года, а 19-й тур стартовал 28 февраля 2025-го.