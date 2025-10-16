Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Дугласа Сантоса из «Зенита»: в России у спортсменов фактически два отпуска за сезон

Агент Дугласа Сантоса из «Зенита»: в России у спортсменов фактически два отпуска за сезон
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, что Мир Российская Премьер-Лига популярна у бразильцев из-за большой зимней паузы в чемпионате и отсутствия матчей в рождественские праздники.

«У спортсменов фактически два отпуска за сезон, что необычно для крупных рынков. Играть за пределами Бразилии и провести Рождество и Новый год дома с семьёй очень заманчиво. Много говорят о холоде, но спортсмены и их семьи в итоге избегают экстремальных холодов в стране», — приводит слова Дантаса издание Trivela.

Зимняя пауза в чемпионате России, как правило, длится с первых чисел декабря по начало марта. В минувшем сезоне матчи 18-го тура РПЛ были сыграны 7-8 декабря 2025 года, а 19-й тур стартовал 28 февраля 2025-го.

Материалы по теме
Агент Дугласа Сантоса из «Зенита» назвал причины, почему бразильцы активно едут в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android