«Спаллетти пришёл в «Рому», чтобы заставить меня уйти». Тотти — о завершении карьеры

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о завершении своей карьеры в 2017 году, отметив влияние на это Лучано Спаллетти. Итальянский наставник возглавлял римский клуб дважды: с 2005 по 2009 год и в сезоне-2016/2017.

«Спаллетти пришёл в «Рому» в 2016 году, чтобы заставить меня уйти при поддержке клуба. С ним всегда были проблемы, по отношению ко мне Спаллетти был полной противоположностью тому, что был в 2005 году. Возможно, он думает, что я уволил его, позвав на его место Раньери, но это неправда. Руководство позвонило мне и другим игрокам и спросило, кого мы хотим видеть: Манчини, Раньери или других.

Когда уходил, именно клуб сказал мне, что я должен остановиться: однажды они пришли ко мне домой и сказали, что буду играть в последнем дерби. Я не глупый. Знал, что рано или поздно мне придётся закончить, но всё ещё чувствовал себя хорошо и в ногах, и в мыслях. Возможно, тогда «Рома» разочаровала меня больше, чем Спаллетти, считал себя обузой. Сказал, что буду играть даже бесплатно, отдам всё за «Рому». И после этого ситуация не улучшилась.

Когда перестал играть, чувствовал себя так, будто у меня нет почвы под ногами. Три недели плакал каждый день. Мне было страшно, чувствовал атмосферу ужаса, был холоден ко всем. Перечитывал прощальное письмо в ванной и плакал, думая о том, как пролетели эти 25 лет. Был уверен, что сыграю прощальный матч, но после эмоций того дня на «Олимпико» понял, что больше никогда не смогу прощаться с футболом и с «Ромой». Для меня тот день был словно разлука матери и сына», – приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Нападающий провёл в столичном клубе 785 матчей, в которых забил 307 голов и отдал 205 результативных передач.