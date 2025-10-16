Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спаллетти пришёл в «Рому», чтобы заставить меня уйти». Тотти — о завершении карьеры

«Спаллетти пришёл в «Рому», чтобы заставить меня уйти». Тотти — о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался о завершении своей карьеры в 2017 году, отметив влияние на это Лучано Спаллетти. Итальянский наставник возглавлял римский клуб дважды: с 2005 по 2009 год и в сезоне-2016/2017.

«Спаллетти пришёл в «Рому» в 2016 году, чтобы заставить меня уйти при поддержке клуба. С ним всегда были проблемы, по отношению ко мне Спаллетти был полной противоположностью тому, что был в 2005 году. Возможно, он думает, что я уволил его, позвав на его место Раньери, но это неправда. Руководство позвонило мне и другим игрокам и спросило, кого мы хотим видеть: Манчини, Раньери или других.

Когда уходил, именно клуб сказал мне, что я должен остановиться: однажды они пришли ко мне домой и сказали, что буду играть в последнем дерби. Я не глупый. Знал, что рано или поздно мне придётся закончить, но всё ещё чувствовал себя хорошо и в ногах, и в мыслях. Возможно, тогда «Рома» разочаровала меня больше, чем Спаллетти, считал себя обузой. Сказал, что буду играть даже бесплатно, отдам всё за «Рому». И после этого ситуация не улучшилась.

Когда перестал играть, чувствовал себя так, будто у меня нет почвы под ногами. Три недели плакал каждый день. Мне было страшно, чувствовал атмосферу ужаса, был холоден ко всем. Перечитывал прощальное письмо в ванной и плакал, думая о том, как пролетели эти 25 лет. Был уверен, что сыграю прощальный матч, но после эмоций того дня на «Олимпико» понял, что больше никогда не смогу прощаться с футболом и с «Ромой». Для меня тот день был словно разлука матери и сына», – приводит слова Тотти La Gazzetta dello Sport.

Нападающий провёл в столичном клубе 785 матчей, в которых забил 307 голов и отдал 205 результативных передач.

Материалы по теме
Спаллетти собрал символический состав из тех, кого он тренировал, отметив экс-игрока РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android