Талалаев — о Кубке России: посмотрел на автора гола «Черноморца» — и сразу стало неприятно

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев прокомментировал поражение «Черноморца» в матче с клубом «Кубань Холдинг» (1:2) в пятом раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Центральный» в Новороссийске. Единственный мяч хозяев в игре забил полузащитник Кирилл Помешкин.

«Посмотрел на автора гола «Черноморца» — и сразу стало неприятно. А, с другой стороны, стало приятно, что футбольный бог всё видит. Это футболист, которого мы просматривали в «Балтике». И уже практически договорились с ним, с его агентами. А потом он чуть дороже просто перешёл в другой клуб. Хотя руки мы уже пожали. Но он поступил по‑другому.

Закончилось чем? Люди, которые были с ним на просмотре, играют сейчас в составе команды РПЛ. А он сейчас проигрывает команде Второй лиги. Думаю, всё‑таки человеческие основы, мужские основы должны быть в футболе. Меркантильность не может быть основным фактором. Нужно выбирать всё время карьеру. Это очень важно, даже если ты чуть меньше будешь получать», — поделился Талалаев в эфире «Матч ТВ».

21-летний полузащитник Кирилл Помешкин выступает за «Черноморец» с сентября 2025 года на условиях аренды. Права на футболиста принадлежат махачкалинскому «Динамо». С клубом из столицы Дагестана игрок заключил контракт в январе текущего года, а до этого выступал за «Космос» из Долгопрудного.