Нападающий «ПСЖ» Ли Кан Ин признан лучшим азиатским футболистом года

Крайний нападающий «ПСЖ» Ли Кан Ин признан лучшим азиатским футболистом года по версии AFC Awards Riyadh 2025. Об этом сообщает Азиатская футбольная конфедерация на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Он провёл на поле 2458 минут. Вместе с парижским клубом футболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Ли Кан Ин стал вторым игроком из Республики Корея, выигравшим Лигу чемпионов после бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Суна.

Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Сон Хын Мин установил рекорд сборной Южной Кореи по числу сыгранных матчей всех времён
