Крайний нападающий «ПСЖ» Ли Кан Ин признан лучшим азиатским футболистом года по версии AFC Awards Riyadh 2025. Об этом сообщает Азиатская футбольная конфедерация на своём официальном сайте.

В минувшем сезоне вингер принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и шестью результативными передачами. Он провёл на поле 2458 минут. Вместе с парижским клубом футболист выиграл Лигу чемпионов, чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции. Ли Кан Ин стал вторым игроком из Республики Корея, выигравшим Лигу чемпионов после бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Суна.

Действующее трудовое соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.