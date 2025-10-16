Скидки
«Клоунада». Владислав Радимов — о возвращении Олега Кононова в «Торпедо»

«Клоунада». Владислав Радимов — о возвращении Олега Кононова в «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на назначение российского специалиста Олега Кононова главным тренером московского «Торпедо», который покинул клуб в августе. За два месяца командой успели поруководить тренеры Павел Кирильчик, Сергей Жуков и Дмитрий Парфёнов.

«Как вообще такое возможно? Вот я, к примеру, футболист «Торпедо». У команды ушёл главный тренер, но через месяц он возвращается. Я его не буду воспринимать. Во всяком случае, я бы так отреагировал. Это какая‑то клоунада. Выглядит комично, какая‑то карикатура», — поделился Радимов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Торпедо» вышло в Мир Российскую Премьер-Лигу, заняв второе место в Лиге Pari, но было отстранено от участия в соревновании по обвинению в попытках оказания противоправного влияния на результаты матчей. В текущем сезоне команда занимает последнее место в Первой лиге с 10 очками в 14 встречах.

