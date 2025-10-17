Нападающий «Милана» Пулишич может пропустить до месяца из-за травмы в товарищеском матче
Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич может не сыграть в ближайший месяц из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборных. Об этом сообщает ESPN. Его национальная команда обыграла Австралию со счётом 2:1, форвард «россонери» покинул поле на 31-й минуте.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 1
Австралия
0:1 Бос – 19' 1:1 Райт – 34' 2:1 Райт – 52'
При этом издание отмечает, что футболист ещё не прибыл в Италию из-за задержанного рейса. Миланскому клубу предстоит провести тщательное обследование игрока. В случае подтверждения травмы американец пропустит матчи с «Фиорентиной», «Пизой», «Аталантой», «Ромой» и «Пармой».
В нынешнем сезоне Пулишич в восьми играх во всех турнирах за клуб забил шесть голов и отдал две результативные передачи.
Комментарии
