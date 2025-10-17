Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Милана» Пулишич может пропустить до месяца из-за травмы в товарищеском матче

Нападающий «Милана» Пулишич может пропустить до месяца из-за травмы в товарищеском матче
Комментарии

Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич может не сыграть в ближайший месяц из-за травмы, полученной в товарищеском матче сборных. Об этом сообщает ESPN. Его национальная команда обыграла Австралию со счётом 2:1, форвард «россонери» покинул поле на 31-й минуте.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 октября 2025, среда. 04:00 МСК
США
Окончен
2 : 1
Австралия
0:1 Бос – 19'     1:1 Райт – 34'     2:1 Райт – 52'    

При этом издание отмечает, что футболист ещё не прибыл в Италию из-за задержанного рейса. Миланскому клубу предстоит провести тщательное обследование игрока. В случае подтверждения травмы американец пропустит матчи с «Фиорентиной», «Пизой», «Аталантой», «Ромой» и «Пармой».

В нынешнем сезоне Пулишич в восьми играх во всех турнирах за клуб забил шесть голов и отдал две результативные передачи.

Материалы по теме
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!
С такими конкурентами «Милан» замахнётся на чемпионство. Аллегри изменил всё!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android