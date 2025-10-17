Скидки
«Сложно выиграть в схватке с русскими». Агент Сантоса — о переговорах с клубами из России

«Сложно выиграть в схватке с русскими». Агент Сантоса — о переговорах с клубами из России
Футбольный агент Роберто Дантас, представляющий интересы защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, рассказал, как российские клубы заботятся об игроках из Бразилии и поделился, трудно ли вести переговоры с клубами Мир Российской Премьер-Лиги.

«Клубы обеспечивают безопасность, так что если игрокам потребуется покинуть страну, клуб первым делом придёт на помощь. Если говорить исключительно о России, Дуглас [Сантос] живёт в Санкт-Петербурге. Общаюсь с ним и его женой каждую неделю, и они никогда не сообщали о каких-либо серьёзных проблемах. С тех пор как они приехали, бывал в России как минимум раз в год. Всегда приятно быть рядом.

Вижу очень привлекательный рынок. Конечно, санкции многим мешают. Но это рынок, который действительно любит бразильцев, и клубы оказывают игрокам отличную поддержку. Да, они жёсткие. Сложно выиграть в схватке с русскими. Они часто доходят до предела в переговорах и в итоге сильно всё усложняют, срывая многие сделки, которые считались гарантированными. Но нужно быть терпеливым, двигаться в их темпе, и всё получится», — приводит слова Дантаса издание Trivela.

