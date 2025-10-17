«Впервые не могу объяснить, что это значит». Радимов — о назначении Мовсесьяна в «Спартак»

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал назначение бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака».

«Первый раз не могу объяснить, что это значит. Если есть спортивный директор, то он должен отвечать за всю работу. Кахигао только сейчас понял, что по русскому направлению не справляется? Он же получает за это деньги. Спортивный директор должен быть один. «Спартак» всё время удивляет. Может быть, даст и это какой‑то эффект.

Скаутов может быть сколько угодно. Но один главный человек должен быть, который ответственен за решения. Поэтому я и не понимаю этой должности, этого назначения. Возможно, это связано с прицелом на будущее, и с уходом Кахигао Мовсесьян станет спортивным директором. Такой вариант тоже допускаем», — предположил Радимов в эфире «Матч ТВ».