Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Впервые не могу объяснить, что это значит». Радимов — о назначении Мовсесьяна в «Спартак»

«Впервые не могу объяснить, что это значит». Радимов — о назначении Мовсесьяна в «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник сборной России Владислав Радимов прокомментировал назначение бывшего спортивного директора ЦСКА Андрея Мовсесьяна на пост заместителя генерального директора по российскому направлению селекции и развитию молодёжного футбола «Спартака».

«Первый раз не могу объяснить, что это значит. Если есть спортивный директор, то он должен отвечать за всю работу. Кахигао только сейчас понял, что по русскому направлению не справляется? Он же получает за это деньги. Спортивный директор должен быть один. «Спартак» всё время удивляет. Может быть, даст и это какой‑то эффект.

Скаутов может быть сколько угодно. Но один главный человек должен быть, который ответственен за решения. Поэтому я и не понимаю этой должности, этого назначения. Возможно, это связано с прицелом на будущее, и с уходом Кахигао Мовсесьян станет спортивным директором. Такой вариант тоже допускаем», — предположил Радимов в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме
Как Пруцев перезагружается в «Локо». Он уже сделал больше, чем за весь год в «Спартаке»
Как Пруцев перезагружается в «Локо». Он уже сделал больше, чем за весь год в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android