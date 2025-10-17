Скидки
«Я не понимаю, что это за травма». Тренер сборной Польши — о повреждении Левандовского

Главный тренер сборной Польши Ян Урбан высказался о травме нападающего национальной команды Роберта Левандовского. Ранее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором объявила о повреждении подколенного сухожилия левого бедра у форварда.

«Для меня, если случается разрыв фибриллярной связки, это не позволяет бегать с высокой скоростью, играть невозможно. И все мы, кто хоть как-то связан с футболом, это знаем. Я этого не понимаю.

Да, он действительно что-то чувствовал, мы договорились с врачом и Робертом, если он почувствует дискомфорт, попросит замену. Но он без проблем продержался до конца матча. Нет, у меня нет никаких подозрений. Левандовски был в отличной форме и не играл против Новой Зеландии, потому что мы решили дать шанс другим игрокам.

Думал, что у него могут быть шрамы от предыдущей травмы или небольшой надрыв или растяжение. Но я был футболистом, видел игроков, которые, получив мышечную травму, останавливаются и больше не могут играть. Мне жаль, но не понимаю, что это за травма. Когда так много матчей, не стоит рисковать, играя», – приводит слова Урбана Mundo Deportivo.

