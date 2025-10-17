Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист ЦСКА Круговой рассказал, чем Денис Дорохов в жизни отличается от образа на сцене

Футболист ЦСКА Круговой рассказал, чем Денис Дорохов в жизни отличается от образа на сцене
Комментарии

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, чем поведение юмориста Дениса Дорохова в неформальной обстановке отличается от сценического образа. В четверг, 16 октября, футболист вместе с партнёром по команде Игорем Акинфеевым принял участие в съёмках юмористического шоу.

«Дорох? Он, конечно, в жизни ровный пацан, но когда камера [включается], надевает маску — и всё, понесло», — написал Круговой в телеграм-чате «Раздевалка».

Фото: Личный архив Игоря Акинфеева

Ранее голкипер ЦСКА Акинфеев поделился кадрами со съёмок выпуска развлекательной передачи «Ошуительное хоу» комиков Гарика Харламова и Игоря Джабраилова, где принял участие вместе с Круговым. Там же, согласно фото, снялся и Денис Дорохов.

Материалы по теме
Фото
Игорь Акинфеев и Данил Круговой приняли участие в съёмках «Ошуительного хоу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android