Футболист ЦСКА Круговой рассказал, чем Денис Дорохов в жизни отличается от образа на сцене

Защитник московского ЦСКА и сборной России Данил Круговой рассказал, чем поведение юмориста Дениса Дорохова в неформальной обстановке отличается от сценического образа. В четверг, 16 октября, футболист вместе с партнёром по команде Игорем Акинфеевым принял участие в съёмках юмористического шоу.

«Дорох? Он, конечно, в жизни ровный пацан, но когда камера [включается], надевает маску — и всё, понесло», — написал Круговой в телеграм-чате «Раздевалка».

Фото: Личный архив Игоря Акинфеева

Ранее голкипер ЦСКА Акинфеев поделился кадрами со съёмок выпуска развлекательной передачи «Ошуительное хоу» комиков Гарика Харламова и Игоря Джабраилова, где принял участие вместе с Круговым. Там же, согласно фото, снялся и Денис Дорохов.